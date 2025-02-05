Старики-разбойники: почему японские пенсионеры стремятся в тюрьму

Из Японии - страны из так называемого списка витрин капитализма - пришли необычные новости: о пенсионерах намеренно садящихся в тюрьму, чтобы не умереть с голоду, и о детях, добровольно уходящих из жизни, потому что не могут справиться с ее давлением.

69-летний Тошио Таката украл велосипед и сразу пришел с ним в полицию. Сел. А когда вышел, взял нож и пошел в парк, погрозил им двум женщинам. И сел снова.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 20 % людей старше 65 лет в Японии живут в бедности.

Дальше - больше. В 2024 году зафиксировано рекордное число самоубийств среди детей. Из 20 268 суицидов 527 совершили несовершеннолетние. И с 1980 года это антирекорд. В основном речь идет о школьниках, не выдерживающих учебы, давления общества, семьи. Это не просто социальные проблемы - это кризис целой системы, которая, несмотря на все свои технологические достижения, не может обеспечить людям ни достойной старости, ни счастливого детства.

Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ