Стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" в Таджикистане

В Таджикистане официально стартовали учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер". На полигоне Фахрабад прошла торжественная церемония открытия с участием генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

В маневрах принимают участие почти 500 человек и более 200 единиц военной и спецтехники, в том числе 6 вертолетов и свыше 20 БПЛА. Как стало известно, уже совсем скоро у бойцов начнутся первые тренировки.

Во время торжественной церемонии строем прошли все коробки, сначала от объединенного штаба ОДКБ, затем Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Сразу после официальной церемонии открытия бойцы отправятся уже на выполнение тренировок.

Как отметил в своем выступлении секретарь ОДКБ, будут отработаны миротворческие мероприятия и ликвидированы условные биологические угрозы.

Алексей Елфимов, замкомандующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

"Наш контингент от сил специальных операций, а конкретно миротворческая рота, совместно с представителями Министерства внутренних дел, будут отрабатывать весь комплекс задач, которые возложены именно на коллективные миротворческие силы. То есть это работа на КПП, сопровождение гуманитарных грузов, отражение на нападения на колонну, ну и весь спектр задач, который был определен".