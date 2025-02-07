Старыш о ситуации в Молдове: Там произошел страшный раскол, и сегодня он зацементирован

В "Актуальном интервью" секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы Константин Старыш отметил, что Майя Санду избиралась за счет голосов диаспор. Как сейчас люди в самой Молдове относятся к тому, что фактически президент не представляет их национальные интересы и интересы граждан?

В Молдове произошел страшный раскол, и сегодня он просто зацементирован. Мы видим, что общество разделилось примерно пополам. Но есть другая линия разлома - между проживающим в стране населением и диаспорой.

Эксперт отметил, что сегодня самый популярный призыв к диаспоре - это призыв приехать и пожить с теми, кого они выбрали за рубежом. Население Молдовы активно предлагает пожить им при ценах на энергоресурсы, коммунальные услуги, продукты, которые сейчас установлены.