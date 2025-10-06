3.68 BYN
Стажировки в США и доход 2-3 тыс. долларов: Жгенти о том, как готовили "потерянные поколения" Грузии
Уже давно очевидно, что Запад использует свои пыльные методички, чтобы управлять Грузией. Как именно Запад действует внутри страны, рассказал председатель партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти в "Актуальном интервью".
Председатель грузинской партии считает, что его страна утрачивает реальный суверенитет из-за многолетнего управления через неправительственные организации (НКО) и финансовые вливания. "Грузия у нас только на бумаге находилась как суверенное государство. Запад вливал огромные суммы. Бывший посол Соединенных Штатов в Грузии сказала, что на нас потратили 6 млрд долларов", - обозначил он.
Михаил Жгенти:
"Вы не найдете в Грузии, в Тбилиси ни одного завода, фабрики или какого-то серьёзного предприятия, которое было построено при американцах или при европейцах с 1991 года. Но я могу перечислить десятки заводов, фабрик союзного значения, где работали 2-3 тыс. человек, которые сейчас сравнены с землёй, или там находятся склады оптовиков или торговцев".
Глава партии отметил, что западные деньги распределялись через НКО, что вызвало протесты при введении закона об иноагентах: "В основном деньги проходили через НКО. И я хочу вспомнить, когда мы приняли закон об иноагентах, гораздо больше молодых людей вышли на улицу, чем когда были оглашены первые итоги парламентских выборов. Я думал, почему так? Потом догадались, что там был задет их кровный интерес".
Он рассказал о привилегиях, которые получают молодые люди: "Молодые ребята 17-20 лет получают по 2-3 тыс. долларов. Они уже состоялись, как они думают. Они могут обеспечить свои семьи, своих друзей, разъезжают на хороших иномарках, у них шикарные офисы". По его словам, отбор в такие структуры был специфичным: "Я в 1992 году в парламенте работал и помню, как их подбирали. Самые наглые, самые малообразованные попадали в эту сеть. Потом несколько месяцев была стажировка в ФРГ, в США или во Франции. И потом они уже были готовы выполнять то, что скажут".
"Мы потеряли практически два поколения, которые выходили на улицу, люди, которые никогда ничего не смогут создать из-за потребительского отношения к жизни - вот этому научили их, - подчеркнул Михаил Жгенти. - И я хочу сказать, что американцы, добились своего, преуспели в этом деле. Сейчас народ уже одичал, и эти подачки от Запада очень большое влияние имеют на молодых ребят, и очень трудно будет их повернуть в сторону реальности. Это трагедия для меня".