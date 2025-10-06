Уже давно очевидно, что Запад использует свои пыльные методички, чтобы управлять Грузией. Как именно Запад действует внутри страны, рассказал председатель партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти в "Актуальном интервью".

Председатель грузинской партии считает, что его страна утрачивает реальный суверенитет из-за многолетнего управления через неправительственные организации (НКО) и финансовые вливания. "Грузия у нас только на бумаге находилась как суверенное государство. Запад вливал огромные суммы. Бывший посол Соединенных Штатов в Грузии сказала, что на нас потратили 6 млрд долларов", - обозначил он.

Михаил Жгенти:

"Вы не найдете в Грузии, в Тбилиси ни одного завода, фабрики или какого-то серьёзного предприятия, которое было построено при американцах или при европейцах с 1991 года. Но я могу перечислить десятки заводов, фабрик союзного значения, где работали 2-3 тыс. человек, которые сейчас сравнены с землёй, или там находятся склады оптовиков или торговцев".

Глава партии отметил, что западные деньги распределялись через НКО, что вызвало протесты при введении закона об иноагентах: "В основном деньги проходили через НКО. И я хочу вспомнить, когда мы приняли закон об иноагентах, гораздо больше молодых людей вышли на улицу, чем когда были оглашены первые итоги парламентских выборов. Я думал, почему так? Потом догадались, что там был задет их кровный интерес".

Он рассказал о привилегиях, которые получают молодые люди: "Молодые ребята 17-20 лет получают по 2-3 тыс. долларов. Они уже состоялись, как они думают. Они могут обеспечить свои семьи, своих друзей, разъезжают на хороших иномарках, у них шикарные офисы". По его словам, отбор в такие структуры был специфичным: "Я в 1992 году в парламенте работал и помню, как их подбирали. Самые наглые, самые малообразованные попадали в эту сеть. Потом несколько месяцев была стажировка в ФРГ, в США или во Франции. И потом они уже были готовы выполнять то, что скажут".