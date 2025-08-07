Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Стихия идет стеной, уничтожая все на своем пути. На юге Франции бушует крупнейший лесной пожар

Во Франции не могут потушить самый сильный за последние 20 лет лесной пожар. Огнем охвачено 16 тыс. гектаров в департаменте Од.

Власти сообщают об одном погибшем и более десяти пострадавших, 3 человека считаются пропавшими без вести. Стихия идет стеной и уничтожает все на своем пути. Выгоревшие дома, машины. Дым видно даже из космоса.

В регионе действует красный - наивысший - уровень угрозы. Жителей эвакуируют из зоны бедствия. На тушение брошены более 2 тыс. пожарных, 600 единиц техники, подключают военных, но справиться с ситуацией не удается из-за жары и сильного ветра.

