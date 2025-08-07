Стихия идет стеной, уничтожая все на своем пути. На юге Франции бушует крупнейший лесной пожар

Во Франции не могут потушить самый сильный за последние 20 лет лесной пожар. Огнем охвачено 16 тыс. гектаров в департаменте Од.



Власти сообщают об одном погибшем и более десяти пострадавших, 3 человека считаются пропавшими без вести. Стихия идет стеной и уничтожает все на своем пути. Выгоревшие дома, машины. Дым видно даже из космоса.