Стихия идет стеной, уничтожая все на своем пути. На юге Франции бушует крупнейший лесной пожар
Автор:Редакция news.by
Во Франции не могут потушить самый сильный за последние 20 лет лесной пожар. Огнем охвачено 16 тыс. гектаров в департаменте Од.
Власти сообщают об одном погибшем и более десяти пострадавших, 3 человека считаются пропавшими без вести. Стихия идет стеной и уничтожает все на своем пути. Выгоревшие дома, машины. Дым видно даже из космоса.
В регионе действует красный - наивысший - уровень угрозы. Жителей эвакуируют из зоны бедствия. На тушение брошены более 2 тыс. пожарных, 600 единиц техники, подключают военных, но справиться с ситуацией не удается из-за жары и сильного ветра.