Столичный продукт, притягивающий много внимания: по каким городам курсируют вагоны "Метровагонмаша"

"Метровагонмаш" это крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире предприятий, выпускающих поезда метро. За годы своего существования компания наработала огромную клиентскую базу. Куда продукция идет на экспорт, рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа в "Актуальном интервью".

"Вагоны метро - это самая лучшая, флагманская продукция нашего холдинга. Мы экспортируем ее не только в Минск, но и в метро Баку, Ташкента. Практически весь метрополитен этих городов сформирован составами, которые выпущены на "Метровагонмаше", - обозначил Кирилл Липа.

Кирилл Липа:

"До специальной военной операции мы поставляли вагоны и в европейские столицы, такие как София, Будапешт".

"Для нас вагон метро - это тот продукт, в который мы вкладываем максимальные усилия, поскольку он является очень значимым. Это всегда столичный продукт, на который очень большое внимание обращают руководства государств, работающих с нами", - отметил он.