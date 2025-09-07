3.63 BYN
Столичный продукт, притягивающий много внимания: по каким городам курсируют вагоны "Метровагонмаша"
"Метровагонмаш" это крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире предприятий, выпускающих поезда метро. За годы своего существования компания наработала огромную клиентскую базу. Куда продукция идет на экспорт, рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа в "Актуальном интервью".
"Вагоны метро - это самая лучшая, флагманская продукция нашего холдинга. Мы экспортируем ее не только в Минск, но и в метро Баку, Ташкента. Практически весь метрополитен этих городов сформирован составами, которые выпущены на "Метровагонмаше", - обозначил Кирилл Липа.
Кирилл Липа:
"До специальной военной операции мы поставляли вагоны и в европейские столицы, такие как София, Будапешт".
"Для нас вагон метро - это тот продукт, в который мы вкладываем максимальные усилия, поскольку он является очень значимым. Это всегда столичный продукт, на который очень большое внимание обращают руководства государств, работающих с нами", - отметил он.
К слову, как проинформировал гендиректор АО "Трансмашхолдинг", до конца 2025 года в метрополитен Минска поставят 20 вагонов.