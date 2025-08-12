3.72 BYN
Страны ЕС значительно увеличили темпы строительства военных заводов
Автор:Редакция news.by
ЕС наращивает темпы строительства военных заводов. Как пишет Financial Times, милитаризация на Западе ускорилась в 3 раза.
Общая площадь предприятий для производства вооружений составляет уже 7 млн квадратных метров.
Также Брюссель намерен нарастить выпуск боеприпасов. Если раньше выпускали в год около 300 тыс. снарядов, то к концу 2025 года ожидается уже 2 млн. Вот и вопрос: к чему готовятся эти "голуби мира" и величайшие переговорщики?