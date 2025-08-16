3.72 BYN
Страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточить санкции
Автор:Редакция news.by
Страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточить санкции
Страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, сообщает ТАСС.
"Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику РФ, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир", - отмечается в тексте.
Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным провел телефонные разговоры с главами европейских стран, руководством ЕС и Владимиром Зеленским.