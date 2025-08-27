Стрельба в школе в Миннеаполисе: погибли двое детей, около 20 человек получили ранения

Трагедия в США. В школе Миннеаполиса произошла стрельба. Погибли двое детей, около 20 человек получили ранения.

Сам стрелок покончил с собой. Им оказался 23-летний Робин Уэстмен, считавший себя трансгендером. По сообщениям местных СМИ, мать злоумышленника ранее работала в этой католической школе. ФБР США рассматривает инцидент как акт внутреннего терроризма.