Суд ЕС запретил Венгрии строить реакторы АЭС с участием России

Центральная Европа под угрозой энергетического кризиса. Суд ЕС аннулировал разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства двух новых ядерных реакторов на венгерской АЭС "Пакш-2". Их должна была возводить российская компания.

АЭС "Пакш" единственная в Венгрии, она уже обеспечивает почти половину всей электроэнергии страны. С вводом новых блоков эта доля должна была удвоиться.