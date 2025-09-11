3.64 BYN
Суд ЕС запретил Венгрии строить реакторы АЭС с участием России
Автор:Редакция news.by
Центральная Европа под угрозой энергетического кризиса. Суд ЕС аннулировал разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства двух новых ядерных реакторов на венгерской АЭС "Пакш-2". Их должна была возводить российская компания.
АЭС "Пакш" единственная в Венгрии, она уже обеспечивает почти половину всей электроэнергии страны. С вводом новых блоков эта доля должна была удвоиться.
Несмотря на решение суда, Будапешт не намерен отступать. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что строительство продолжится.