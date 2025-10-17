Суд Ливана выпустит на свободу сына Каддафи под залог в 11 млн долларов

Ливанский суд решил освободить из-под стражи под залог в 11 млн долларов сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011) Ганнибала Каддафи. Об этом решении стало известно, заявил адвокат подзащитного, после проведенного 17 октября допроса во Дворце правосудия, пишет ТАСС.

50-летний сын Каддафи находится под арестом в Ливане с 2015 года. Он был похищен боевиками движения "Амаль" из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.

Адвокаты Ганнибала Каддафи заявили, что намерены оспорить установленную судом сумму залога, учитывая, что их подзащитный находился под стражей 10 лет. "Мы подадим ходатайство об отмене залога, - сказала Инас Харрак из группы защиты. - Каддафи был похищен, у него нет документов, удостоверяющих личность, и за 10 лет не было обнаружено никаких доказательств его вины в деле имама Садра".

По сведениям газеты Al Nahar, в конце августа 1978 года шиитский проповедник Муса Садр был приглашен в Ливию на празднование годовщины революции 1 сентября 1969 года. Из Триполи он должен был вылететь в Рим, где у него была назначена аудиенция у Папы Римского. Однако после встречи с полковником Каддафи имам и два его спутника исчезли.

По одной из версий, между полковником и имамом вспыхнула острая дискуссия по вопросам ислама, Каддафи якобы застрелил его из пистолета. По другой версии, Муса Садр и его компаньоны - богослов Мухаммед Якуб и публицист Аббас Бадреддин - были брошены в тюрьму.

Ганнибал, женатый на ливанской фотомодели Алине Скаф, при правлении Каддафи курировал нефтяной экспорт страны. В 2011 году после убийства отца ему удалось вместе с матерью Сафией, сестрой Аишей и сводным братом Мухаммедом выбраться из охваченной конфликтом Ливии в соседний Алжир.