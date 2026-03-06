Суд США обязал вернуть импортерам 130 млрд долларов

Американский суд нанес удар по торговой политике Трампа. Высшая судебная инстанция страны постановила вернуть импортерам более 130 млрд долларов, собранных в виде тарифов.

Пошлины, введенные под предлогом чрезвычайных экономических полномочий, признаны нарушением закона. Теперь Таможенная служба США должна пересчитать стоимость миллионов поставок без учета тарифов.