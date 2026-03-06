3.74 BYN
Суд США обязал вернуть импортерам 130 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Американский суд нанес удар по торговой политике Трампа. Высшая судебная инстанция страны постановила вернуть импортерам более 130 млрд долларов, собранных в виде тарифов.
Пошлины, введенные под предлогом чрезвычайных экономических полномочий, признаны нарушением закона. Теперь Таможенная служба США должна пересчитать стоимость миллионов поставок без учета тарифов.
Пострадали свыше 300 тыс. импортеров, в основном малые предприятия. Решение суда Трамп назвал позором.