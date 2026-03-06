Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Суд США обязал вернуть импортерам 130 млрд долларов

Американский суд нанес удар по торговой политике Трампа. Высшая судебная инстанция страны постановила вернуть импортерам более 130 млрд долларов, собранных в виде тарифов.

Пошлины, введенные под предлогом чрезвычайных экономических полномочий, признаны нарушением закона. Теперь Таможенная служба США должна пересчитать стоимость миллионов поставок без учета тарифов.

Пострадали свыше 300 тыс. импортеров, в основном малые предприятия. Решение суда Трамп назвал позором.

