Суд в Италии постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537c2612-1834-47d5-b698-cca3f7489669/conversions/b748a3fa-6180-44bd-8724-71e1b49fd008-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537c2612-1834-47d5-b698-cca3f7489669/conversions/b748a3fa-6180-44bd-8724-71e1b49fd008-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537c2612-1834-47d5-b698-cca3f7489669/conversions/b748a3fa-6180-44bd-8724-71e1b49fd008-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537c2612-1834-47d5-b698-cca3f7489669/conversions/b748a3fa-6180-44bd-8724-71e1b49fd008-xl-___webp_1920.webp 1920w

Суд в Италии постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова во исполнение европейского ордера на арест. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет ТАСС.

"Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии", - сказал он.

Адвокат сообщил о намерении обратиться в Кассационный суд, чтобы оспорить это решение. Канестрини отметил, что в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соответствие принципам справедливого судебного разбирательства.

Ранее Кассационный суд уже отклонял первоначальное решение о выдаче Кузнецова и постановил провести новое слушание.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному немецкими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега.

По данным немецких СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. Параллельно Германия добивалась выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше. Окружный суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии. Канестрини собирался использовать этот прецедент. За вменяемое в вину преступление, которое квалифицируется как "антиконституционная диверсия", в ФРГ предусмотрено 15 лет тюрьмы.