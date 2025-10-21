Суд вынес приговор стрелявшему в премьер-министра Словакии

Для 72-летнего преступника суд решил не избирать высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы. Сторона защиты в ходе слушания утверждала, что попытка застрелить Фицо была не более чем выражением несогласия с политикой властей из-за отказа передавать оружие Украине. Якобы это была акция протеста, а не терроризм.