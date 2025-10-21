3.68 BYN
Суд вынес приговор стрелявшему в премьер-министра Словакии
Автор:Редакция news.by
К 21 году лишения свободы приговорен стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула.
Для 72-летнего преступника суд решил не избирать высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы. Сторона защиты в ходе слушания утверждала, что попытка застрелить Фицо была не более чем выражением несогласия с политикой властей из-за отказа передавать оружие Украине. Якобы это была акция протеста, а не терроризм.
Напомним, 15 мая прошлого года Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в словацкого премьера. Он был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Стрелявшего задержали на месте.