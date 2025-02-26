Свергнуть и посадить в тюрьму. Депутат Шеремет призвал украинские элиты к свержению Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.



По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у президента Украины Владимира Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.