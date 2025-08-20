Свобода слова по-европейски - как ЕС душит независимые СМИ

8 августа 2025 года в Евросоюзе вступил в силу "Закон о свободе СМИ". Ирония названия убийственна. Как назвать гильотину "инструментом стрижки". Этот закон не щит для журналистов, а дубинка в руках Брюсселя.

Легализованный инструмент для затыкания ртов, которые осмелятся шептать не то, что приказано в штаб-квартире Еврокомиссии. Прикрытие, конечно, благородное: "борьба с фейками", "защита демократии", "прозрачность", но вот реальность мрачнее некуда.

В ЕС создали оруэлловское министерства правды - "Европейский совет по СМИ" или цензурное ведомство №1. Анонимные чиновники в Брюсселе получат право решать, чья информация "достоверна", а чья - "вредна". Также у них будет право обыскивать редакции, и задерживать журналистов. Останется лишь один "правильный" нарратив, одобренный Брюсселем. Остальное - "фейк", "пропаганда", "враждебное влияние".

флаги стран ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06910a8-b863-4337-9472-fd53c0b26e7d/conversions/d0818a83-0362-4efc-a882-9caa151ae416-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06910a8-b863-4337-9472-fd53c0b26e7d/conversions/d0818a83-0362-4efc-a882-9caa151ae416-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06910a8-b863-4337-9472-fd53c0b26e7d/conversions/d0818a83-0362-4efc-a882-9caa151ae416-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06910a8-b863-4337-9472-fd53c0b26e7d/conversions/d0818a83-0362-4efc-a882-9caa151ae416-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свобода слова = цензура. Идея и замысел нового закона о СМИ в Евросоюзе, прозрачны как роса на лужайке перед Берлемоном. Тотальный контроль над СМИ, а как следствие - если не умами, то самими людьми.

Урсула фон дер Ляйен восхваляет закон, называя его защитным механизмом, а свободную и независимую прессу - важнейшей опорой европейской демократии. Свободную, пожалуй, от инакомыслящих.

В противном случае, почему же, российские или белорусские СМИ оказались не у дел Брюсселя, лелеющего на вверенной ему территории средства массовой информации с контентом, выходящим за навязанную еврочиновниками повестку?

Урсула фон дер Ляйен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909304ee-7d18-4aca-95d4-a27dd2174f3c/conversions/85357ad6-56ae-4d8c-8c3a-dd2b4c6edb69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909304ee-7d18-4aca-95d4-a27dd2174f3c/conversions/85357ad6-56ae-4d8c-8c3a-dd2b4c6edb69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909304ee-7d18-4aca-95d4-a27dd2174f3c/conversions/85357ad6-56ae-4d8c-8c3a-dd2b4c6edb69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/909304ee-7d18-4aca-95d4-a27dd2174f3c/conversions/85357ad6-56ae-4d8c-8c3a-dd2b4c6edb69-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тут-то и вытекает закономерно мысль, что речи про намерения Еврокомиссии оградить журналистов и СМИ от тлетворного влияния европейских цензоров и регуляторов, злопыхателей и гонителей - это пустышка. Ведь попросту они сами ими выступают.

Де-юре и де-факто закон о СМИ Евросоюза - инструмент влияния на трансляторов неугодных мыслей или неудобной информации.

У фон дер Ляйен проблемы с подобным проявляются самым неожиданным образом. В ходе выступления в Финляндии она порционно получала альтернативное мнение от одного из зрителей, поэтому она решила воспользоваться ситуацией в свою пользу и во всеуслышание заявила, что неизвестный мужчина должен быть благодарен тому, что он находится в свободной стране - Финляндии. Доведись ему выкрикивать свое мнение в Москве, то через две минуты он делал бы это в СИЗО.

Но вот незадача, дерзнувшего высказаться тут же скрутили и увели правоохранители, не дождавшись конца фонтанирования из Урсулы демократических посылов.

Это, пожалуй, примерный случай последующих за принятым законом о СМИ Евросоюза событий. Отныне журналисты знают четко: арестовать или подвергнуть гонениям их могут под эгидой самых размытых формулировок.

Прописано буквально следующее: "Государства-члены не должны принимать ни одну из дальнейших мер - задерживать, наказывать, перехватывать или проверять поставщиков медиауслуг, если только это не оправдано в каждом конкретном случае преобладающими общественными интересами".

А это самое общество представляется теми, кто закон о СМИ и принял, да и интересы у него не столь неопределенные, какой кажется формулировка.

За регулирование средств массовой информации будет отвечать Европейский совет по медиауслугам. Он учрежден независимым органом, однако административно подчиняется Еврокомиссии, что позволит не напрямую, но через одно звено контролировать информацию на всей территории ЕС.

Европарламент news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa0c2cb9-79bb-4f3c-abf4-f8a341a61edc/conversions/d0428129-25e0-4148-8b8e-4617e75bd591-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa0c2cb9-79bb-4f3c-abf4-f8a341a61edc/conversions/d0428129-25e0-4148-8b8e-4617e75bd591-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa0c2cb9-79bb-4f3c-abf4-f8a341a61edc/conversions/d0428129-25e0-4148-8b8e-4617e75bd591-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa0c2cb9-79bb-4f3c-abf4-f8a341a61edc/conversions/d0428129-25e0-4148-8b8e-4617e75bd591-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но и это не все - закон разрешает слежку за журналистами в делах, связанных с преступлениями, которые по национальному законодательству караются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Под эту категорию подпадают не только терроризм и организованная преступность, но и, например, "расизм и ксенофобия" или "подстрекательство к ненависти", - формулировки, которые можно трактовать любым удобным способом.

Разрешение на слежку можно получить заранее или даже задним числом в "экстренных случаях", что очень удобно для чиновников. Она допустима, если "другие, менее ограничительные меры не помогут".

Примечательно, что определения таких понятий, как "общественный интерес", "серьезное преступление" или "чрезвычайная ситуация", определяется исключительно властью.

флаги стран ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc788cd8-5744-4c36-8b2a-f3bdc5d5d64c/conversions/0cd4f51d-d9e5-4892-aff2-3544fea45124-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc788cd8-5744-4c36-8b2a-f3bdc5d5d64c/conversions/0cd4f51d-d9e5-4892-aff2-3544fea45124-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc788cd8-5744-4c36-8b2a-f3bdc5d5d64c/conversions/0cd4f51d-d9e5-4892-aff2-3544fea45124-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc788cd8-5744-4c36-8b2a-f3bdc5d5d64c/conversions/0cd4f51d-d9e5-4892-aff2-3544fea45124-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фактически государство легализовало слежку за европейскими журналистами и разоблачителями, придав ей лишь видимость законности.

Закон о СМИ Евросоюзе развяжет руки европейским чиновникам, но кардинально ситуацию в медиарынке не изменит, так как случаи нарушения свободы слова в ЕС наблюдаются не первый год.

Лондонский мост news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869fb7db-cf24-4106-9fd2-616abf7c8ce6/conversions/73144bd3-bac2-4b46-b0af-f790073e6946-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869fb7db-cf24-4106-9fd2-616abf7c8ce6/conversions/73144bd3-bac2-4b46-b0af-f790073e6946-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869fb7db-cf24-4106-9fd2-616abf7c8ce6/conversions/73144bd3-bac2-4b46-b0af-f790073e6946-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869fb7db-cf24-4106-9fd2-616abf7c8ce6/conversions/73144bd3-bac2-4b46-b0af-f790073e6946-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так, например, в докладе американского Государственного департамента о ситуации с правами человека по итогам 2024 года говорится, что в Германии, Великобритании, Франции были зафиксированы случаи, когда свобода слова подвергалась серьезным ограничениям, включая "применение или угрозу применения уголовного или гражданского законодательства с целью ограничения свободы слова".

В Италии также нашлись "значительные ограничения свободы слова", включающие в себя "насилие или угрозы насилия в отношении журналистов".

Колизей в Риме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3a214c-5cde-441a-acbf-b13c2968a0a6/conversions/fba2901b-00a0-448c-90e0-11958dce4716-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3a214c-5cde-441a-acbf-b13c2968a0a6/conversions/fba2901b-00a0-448c-90e0-11958dce4716-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3a214c-5cde-441a-acbf-b13c2968a0a6/conversions/fba2901b-00a0-448c-90e0-11958dce4716-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e3a214c-5cde-441a-acbf-b13c2968a0a6/conversions/fba2901b-00a0-448c-90e0-11958dce4716-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание, гласит документ.