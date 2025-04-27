Свято место пусто - мир находится в ожидании нового 267-го Папы Римского

Мир простился с Папой Римским Франциском. Похороны понтифика прошли в субботу, 26 апреля, в Ватикане. Церемония длилась более 3 часов и собрала рекордные 250 тыс. человек на площади Святого Петра и ближайших улицах.

От Беларуси по поручению Александра Лукашенко для участия в траурной церемонии в Ватикан прибыли посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич, временный поверенный в делах в Италии Кирилл Петровский и глава делегации - председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

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Понтифик ушел из жизни в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет. 266-й Папа Римский Франциск, урожденный Хорхе Марио Бергольо, стал первым главой Святого Престола из Латинской Америки. Говоря о нем, верующие со всего мира отмечают, что он значительно отличался от своих предшественников, был ближе к пастве и людям.

Он провел ряд важных реформ Римско-католической церкви, выступал за диалог конфессий и был активным на международной арене. Теперь встает важный вопрос: кто будет следующим 267-м Папой Римским?

После смерти Папы Римского Франциска Ватикан на время осиротел. Наступил период sede vacante - вакантного престола, насыщенный символизмом, традициями и строгим протоколом. Он играет ключевую роль в истории и управлении Римско-католической церковью. Центральным событием является конклав, где кардиналы, как выборщики, определяют нового Папу, причем духовным лицам не должно быть более 80 лет.

Гэри Адлер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986d510f-34d5-4c6f-be1b-ab556c28361b/conversions/16ddfbeb-80df-418f-9fd2-878fa24beb05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986d510f-34d5-4c6f-be1b-ab556c28361b/conversions/16ddfbeb-80df-418f-9fd2-878fa24beb05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986d510f-34d5-4c6f-be1b-ab556c28361b/conversions/16ddfbeb-80df-418f-9fd2-878fa24beb05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986d510f-34d5-4c6f-be1b-ab556c28361b/conversions/16ddfbeb-80df-418f-9fd2-878fa24beb05-xl-___webp_1920.webp 1920w Гэри Адлер

Гэри Адлер, доцент Института передовых католических исследований в университете Южной Калифорнии (США):

"Процесс выбора следующего Папы называется конклавом, он состоит из двух частей. Первая - это та, которая фактически идет уже сейчас, когда кардиналы со всего мира (в этом году их, кажется, 135, могут голосовать) в основном узнают друг друга. Это своего рода светское мероприятие. А затем уже идет сам конклав, что означает "ключ" на латыни. Кардиналы будут заперты вместе и будут проводить раунды голосования, дебаты, пока не выберут следующего Папу. Из трубы Сикстинской капеллы пойдет белый дым, означающий, что понтифик избран".

Выборы нового понтифика - это политика, своеобразная и закрытая. Папа Римский - один из самых влиятельных духовных лидеров в мире. Католическое население достигло 1,4 млрд человек, а это примерно 17 % жителей планеты. В условиях геополитической турбулентности роль нового Папы сложно переоценить, ставки по его избранию чрезвычайно высоки.

Александр Камкин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Вся история папства показывает, что Папа Римский всегда находится между молотом и наковальней. Вспомним о Средневековье, когда германские императоры фактически вели борьбу за влияние в Ватикане. Поэтому здесь влияние светских политиков, светского мира на Ватикан всегда было немалым, а сейчас оно даже наоборот усилилось".

Те журналисты, которые сейчас работают в Ватикане, говорят, что, несмотря на отсутствие формальных процедур, закулисная борьба за влияние в последние дни активизировалась. Понтификат Франциска длился более 10 лет и стал одним из самых необычных и поворотных в новейшей истории католической церкви. Первый папа из Латинской Америки, первый иезуит на этом посту, он стремился вывести церковь за пределы Европы, реформировать курию, смягчить риторику по ряду острых тем и перенастроить всю систему управления Ватиканом на десятилетия вперед.

Роберт Микенс, редактор газеты La Croix international:

"Папа Франциск не уделял много внимания Европе во время этого понтификата. Он пытался убрать фокус с Рима и посмотреть на периферию, где церковь на самом деле растет, а не на Европу, где церковь умирает. Я думаю, что важно сейчас наблюдать за европейцами, теми, кто выдвигает кандидата, который, по их мнению, может набрать достаточно голосов, чтобы победить на этом конклаве. Их цель - повернуть церковь на другой путь, вернуть евроцентричный характер церкви".

При этом источники в римской курии утверждают, что состоялся ряд неформальных консультаций между влиятельными кардиналами из Латинской Америки и Африки. Обсуждалась консолидированная позиция с целью выдвижения "неевропейского" кандидата, способного сместить акценты Ватикана с евроатлантической оси. В борьбу за Святой престол включился ожидаемо и Вашингтон. А в стане республиканцев сейчас набирает силу консервативный католицизм. Поговаривают, что после похорон Франциска усилилось давление в пользу кандидата, имя которого не называется, который гарантирует жесткую линию в отношении Китая.

"Сейчас мы видим правый поворот в Европе, мы видим правый поворот в Соединенных Штатах. Обратите внимание, сколько представителей католической конфессии мы наблюдаем в администрации Дональда Трампа. Это не только Марко Рубио, Джей ди Вэнс, но и целый ряд важных политиков, которые представляют собой консервативное направление католицизма", - отмечает Александр Камкин.

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Списки главных претендентов на престол уже появились в медиа. В фаворитах кардинал Пьетро Паролин, который является по факту вторым человеком Ватикана. Он занимает должность госсекретаря, считается опытным дипломатом. Также он посещал Беларусь в 2015 году.

Пьетро Паролин встречался с Президентом Александром Лукашенко, в том числе и во время визита главы белорусского государства в Ватикан. Неоднократно говорил, что Беларусь может быть моделью для нашего мира, который страдает от конфликтов.

Еще один наиболее вероятный претендент - Клаудио Гуджеротти. Он уже был апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 год, затем выполнял эту же миссию в Украине, после - в Великобритании.

Замыкает топ-3 филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле. В случае избрания он станет первым в истории Католической церкви Папой азиатского происхождения. Он уделяет большое внимание миссионерской работе с бедными, из-за чего получил прозвище "азиатский Франциск". Луис Антонио Тагле считается одним из наиболее харизматичных католических лидеров в регионе, прекрасно ладил с папой Франциском и совпадал с ним во многих взглядах.

Нельзя сбрасывать со счетов венгерского кардинала Петера Эрде, чьи консервативные взгляды находят определенный отклик в контексте защиты традиционных ценностей, однако его тесная связь с восточноевропейскими элитами может стать препятствием. Фигура Маттео Дзуппи, архиепископа Болоньи, интересна его фокусом на дипломатии в мире (он спецпосланник Ватикана по конфликту в Украине), но проевропейская ориентация, говорят эксперты, может ему помешать.

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Хулио Энрике, верующий (Бразилия):

"Смерть Папы - это очень печально. Мы потеряли нашего лидера. Но все же скоро у нас будет новый лидер. И сейчас много волнений, кто займет престол Петра здесь? Мы молимся, что Господь послал нам достойного человека".

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В выборах главы Святого Престола будут участвовать и не совсем типичные для Ватикана кандидаты. Гвинейский кардинал Робер Сара может стать первым чернокожим Папой Римским, но, как пишет английская пресса, возраст не на его стороне - священнику 79 лет.

Букмекеры утверждают, что наиболее вероятен сценарий избрания компромиссной фигуры, скорее всего, итальянца, не из числа явных фаворитов. Это будет означать попытку сохранить статус-кво и избежать резких поворотов во внешней политике. Правда, их прогнозы далеко не всегда совпадают с реальностью. К примеру, в 2013-м Хорхе Марио Бергольо даже не рассматривался в качестве возможного кандидата, а в итоге стал 266-м Папой Римским.