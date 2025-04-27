Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Свято место пусто - мир находится в ожидании нового 267-го Папы Римского

Мир простился с Папой Римским Франциском. Похороны понтифика прошли в субботу, 26 апреля, в Ватикане. Церемония длилась более 3 часов и собрала рекордные 250 тыс. человек на площади Святого Петра и ближайших улицах.

От Беларуси по поручению Александра Лукашенко для участия в траурной церемонии в Ватикан прибыли посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич, временный поверенный в делах в Италии Кирилл Петровский и глава делегации - председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Изображение

Понтифик ушел из жизни в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет. 266-й Папа Римский Франциск, урожденный Хорхе Марио Бергольо, стал первым главой Святого Престола из Латинской Америки. Говоря о нем, верующие со всего мира отмечают, что он значительно отличался от своих предшественников, был ближе к пастве и людям.

Он провел ряд важных реформ Римско-католической церкви, выступал за диалог конфессий и был активным на международной арене. Теперь встает важный вопрос: кто будет следующим 267-м Папой Римским?

После смерти Папы Римского Франциска Ватикан на время осиротел. Наступил период sede vacante - вакантного престола, насыщенный символизмом, традициями и строгим протоколом. Он играет ключевую роль в истории и управлении Римско-католической церковью. Центральным событием является конклав, где кардиналы, как выборщики, определяют нового Папу, причем духовным лицам не должно быть более 80 лет.

Изображение
Гэри Адлер

Гэри Адлер, доцент Института передовых католических исследований в университете Южной Калифорнии (США):

"Процесс выбора следующего Папы называется конклавом, он состоит из двух частей. Первая - это та, которая фактически идет уже сейчас, когда кардиналы со всего мира (в этом году их, кажется, 135, могут голосовать) в основном узнают друг друга. Это своего рода светское мероприятие. А затем уже идет сам конклав, что означает "ключ" на латыни. Кардиналы будут заперты вместе и будут проводить раунды голосования, дебаты, пока не выберут следующего Папу. Из трубы Сикстинской капеллы пойдет белый дым, означающий, что понтифик избран".

Выборы нового понтифика - это политика, своеобразная и закрытая. Папа Римский - один из самых влиятельных духовных лидеров в мире. Католическое население достигло 1,4 млрд человек, а это примерно 17 % жителей планеты. В условиях геополитической турбулентности роль нового Папы сложно переоценить, ставки по его избранию чрезвычайно высоки.

Александр Камкин, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Вся история папства показывает, что Папа Римский всегда находится между молотом и наковальней. Вспомним о Средневековье, когда германские императоры фактически вели борьбу за влияние в Ватикане. Поэтому здесь влияние светских политиков, светского мира на Ватикан всегда было немалым, а сейчас оно даже наоборот усилилось".

Те журналисты, которые сейчас работают в Ватикане, говорят, что, несмотря на отсутствие формальных процедур, закулисная борьба за влияние в последние дни активизировалась. Понтификат Франциска длился более 10 лет и стал одним из самых необычных и поворотных в новейшей истории католической церкви. Первый папа из Латинской Америки, первый иезуит на этом посту, он стремился вывести церковь за пределы Европы, реформировать курию, смягчить риторику по ряду острых тем и перенастроить всю систему управления Ватиканом на десятилетия вперед.

Роберт Микенс, редактор газеты La Croix international:

"Папа Франциск не уделял много внимания Европе во время этого понтификата. Он пытался убрать фокус с Рима и посмотреть на периферию, где церковь на самом деле растет, а не на Европу, где церковь умирает. Я думаю, что важно сейчас наблюдать за европейцами, теми, кто выдвигает кандидата, который, по их мнению, может набрать достаточно голосов, чтобы победить на этом конклаве. Их цель - повернуть церковь на другой путь, вернуть евроцентричный характер церкви".

При этом источники в римской курии утверждают, что состоялся ряд неформальных консультаций между влиятельными кардиналами из Латинской Америки и Африки. Обсуждалась консолидированная позиция с целью выдвижения "неевропейского" кандидата, способного сместить акценты Ватикана с евроатлантической оси. В борьбу за Святой престол включился ожидаемо и Вашингтон. А в стане республиканцев сейчас набирает силу консервативный католицизм. Поговаривают, что после похорон Франциска усилилось давление в пользу кандидата, имя которого не называется, который гарантирует жесткую линию в отношении Китая.

"Сейчас мы видим правый поворот в Европе, мы видим правый поворот в Соединенных Штатах. Обратите внимание, сколько представителей католической конфессии мы наблюдаем в администрации Дональда Трампа. Это не только Марко Рубио, Джей ди Вэнс, но и целый ряд важных политиков, которые представляют собой консервативное направление католицизма", - отмечает Александр Камкин.

Изображение

Списки главных претендентов на престол уже появились в медиа. В фаворитах кардинал Пьетро Паролин, который является по факту вторым человеком Ватикана. Он занимает должность госсекретаря, считается опытным дипломатом. Также он посещал Беларусь в 2015 году.

Пьетро Паролин встречался с Президентом Александром Лукашенко, в том числе и во время визита главы белорусского государства в Ватикан. Неоднократно говорил, что Беларусь может быть моделью для нашего мира, который страдает от конфликтов.

Еще один наиболее вероятный претендент - Клаудио Гуджеротти. Он уже был апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 год, затем выполнял эту же миссию в Украине, после - в Великобритании.

Замыкает топ-3 филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле. В случае избрания он станет первым в истории Католической церкви Папой азиатского происхождения. Он уделяет большое внимание миссионерской работе с бедными, из-за чего получил прозвище "азиатский Франциск". Луис Антонио Тагле считается одним из наиболее харизматичных католических лидеров в регионе, прекрасно ладил с папой Франциском и совпадал с ним во многих взглядах.

Нельзя сбрасывать со счетов венгерского кардинала Петера Эрде, чьи консервативные взгляды находят определенный отклик в контексте защиты традиционных ценностей, однако его тесная связь с восточноевропейскими элитами может стать препятствием. Фигура Маттео Дзуппи, архиепископа Болоньи, интересна его фокусом на дипломатии в мире (он спецпосланник Ватикана по конфликту в Украине), но проевропейская ориентация, говорят эксперты, может ему помешать.

Изображение

Хулио Энрике, верующий (Бразилия):

"Смерть Папы - это очень печально. Мы потеряли нашего лидера. Но все же скоро у нас будет новый лидер. И сейчас много волнений, кто займет престол Петра здесь? Мы молимся, что Господь послал нам достойного человека".

Изображение

В выборах главы Святого Престола будут участвовать и не совсем типичные для Ватикана кандидаты. Гвинейский кардинал Робер Сара может стать первым чернокожим Папой Римским, но, как пишет английская пресса, возраст не на его стороне - священнику 79 лет.

Букмекеры утверждают, что наиболее вероятен сценарий избрания компромиссной фигуры, скорее всего, итальянца, не из числа явных фаворитов. Это будет означать попытку сохранить статус-кво и избежать резких поворотов во внешней политике. Правда, их прогнозы далеко не всегда совпадают с реальностью. К примеру, в 2013-м Хорхе Марио Бергольо даже не рассматривался в качестве возможного кандидата, а в итоге стал 266-м Папой Римским.

Кто станет его преемником, мир узнает совсем скоро. Конклав начнется в Ватикане в начале мая. При этом голосование не бесконечно. Если за 33 раунда не удастся выбрать Папу, то будут отобраны 2 кандидата с наибольшей поддержкой, выбор будет сделан из них двоих.

Папа РимскийГлавный эфирВатикан