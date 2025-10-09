"Таблица Менделевой": отставка Лекорню, ошибки Макрона, или как Франция застряла в безвластии

Словом, социальное напряжение во Франции растет. Как и госдолг, который уже превышает 3 трлн евро. На фоне очередного витка нестабильности в стране исполняющая обязанности министра экологических преобразований извинилась перед гражданами за политический "цирк".

Обрубили на корню. Отставка Лекорню и ошибки Макрона. Франция погружается в самый серьезный политический кризис почти за 70 лет. Как власти планируют найти выход? И при чем здесь сливочное масло? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Очередной премьер Франции - оревуарнулся. Своеобразная стабильность в Пятой республике заключается в том, что министры постоянно покидают свои места. За неполные два года в кресле главы правительства посидели уже 5 человек.

На фоне серьезного кризиса внутриполитической системы последний из них продержался менее месяца. И если не так давно в Европе высмеивали 50 дней премьерства Лиз Трасс в Великобритании. Тогда символом предельно короткого срока стал срок хранения кочана салата латук. События во Франции этот политический мем затмили. Теперь шутят про сливочное масло, у которого срок хранения дольше, чем пребывание Лекорню на посту. Он был близким соратником президента, а французские СМИ и вовсе называли его "любимчиком" Брижит Макрон. Но, как заявил сам Лекорню, его уход с поста был вызван невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны.

Себастьен Лекорню, покидающий свой пост премьер-министр Франции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a1c858-02ae-4db5-ac2e-a63182f7186f/conversions/22ab5272-6c1f-45a7-9947-eb5fefdb1ce8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a1c858-02ae-4db5-ac2e-a63182f7186f/conversions/22ab5272-6c1f-45a7-9947-eb5fefdb1ce8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a1c858-02ae-4db5-ac2e-a63182f7186f/conversions/22ab5272-6c1f-45a7-9947-eb5fefdb1ce8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1a1c858-02ae-4db5-ac2e-a63182f7186f/conversions/22ab5272-6c1f-45a7-9947-eb5fefdb1ce8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Себастьен Лекорню, покидающий свой пост премьер-министр Франции:

"Я, конечно, допустил несколько ошибок, но если я о чем-то и сожалею по поводу состава правительства, так это о том, что теперь у меня есть твердое убеждение в том, что команда, которой придется взять на себя ответственность в будущем, независимо от того, кто это будет или от выбора президента республики, должна быть команда, полностью оторванная от всех президентских амбиций".

Макрон после новости об отставке премьера бродил в одиночестве по набережной Сены несколько часов. На фоне политической и экономической неопределенности он побил собственный рекорд непопулярности. Рейтинг президента Франции упал до 14 %. Париж критикуют за излишнюю сосредоточенность на внешней политике. Британская Times называет его "хромой уткой". Глава президентской партии больше не понимает решения Макрона. Один из премьеров Франции с приставкой "экс" Эдуар Филлип уже выступил за проведение досрочных выборов. А лидер партии "Национальное объединение" заверила, что проголосует за недоверие любому следующему правительству.

Марин Ле Пен - глава партии "Национальное объединение" (Франция) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24b366ce-ed67-4e39-bb5a-58d50d56936c/conversions/8add0279-3c68-479d-be2d-c67ae7901424-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24b366ce-ed67-4e39-bb5a-58d50d56936c/conversions/8add0279-3c68-479d-be2d-c67ae7901424-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24b366ce-ed67-4e39-bb5a-58d50d56936c/conversions/8add0279-3c68-479d-be2d-c67ae7901424-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24b366ce-ed67-4e39-bb5a-58d50d56936c/conversions/8add0279-3c68-479d-be2d-c67ae7901424-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марин Ле Пен - глава партии "Национальное объединение" (Франция):

"Проблема наших политических лидеров сегодня в том, что они садятся на лошадь не для того, чтобы куда-то ехать, а для родео. Их идея такова: сколько я смогу продержаться, пока лошадь пытается меня сбросить?"

Сейчас у Франции три пути. Роспуск Национального собрания. К слову, за такое решение выступает большинство французов - 60 %. Второй вариант: досрочные президентские выборы. Результаты исследования показывают, что если бы они прошли сейчас, то в первом туре победу одержал бы кандидат от "Национального объединения". И маловероятный сценарий, даже несмотря на растущее разочарование в Макроне среди населения Франции, - уход президента с поста. При этом бюро Национального собрания отклонило предложение об отставке, несмотря на то, что за импичмент выступали более сотни депутатов.

Что будет дальше? Прогноз мировых СМИ. New York Times отмечает: головокружительный темп французской политики в течение последней недели и серьезные разногласия между партиями Франции - особенно насчет судьбы пенсионной реформы страны 2023 года - ясно дали понять, что проблемы еще впереди.

Figaro сообщает, что "в танце между Елисейским и Матиньонским дворцами уходящий глава правительства должен был попытаться выработать политическое решение, прежде чем мяч вернется на сторону президента. Тот по-прежнему хочет избежать роспуска парламента и, очевидно, отставки.

Politico бьет тревогу: ситуация во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению ЕС и ухудшению экономической ситуации в еврозоне.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed50bac-5f44-4102-a636-699d9c099141/conversions/f788a007-143d-40ec-9787-17c88528837b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed50bac-5f44-4102-a636-699d9c099141/conversions/f788a007-143d-40ec-9787-17c88528837b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed50bac-5f44-4102-a636-699d9c099141/conversions/f788a007-143d-40ec-9787-17c88528837b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed50bac-5f44-4102-a636-699d9c099141/conversions/f788a007-143d-40ec-9787-17c88528837b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Пока еще у оппозиции недостаточно политических ресурсов для того, чтобы отправлять людей уровня Урсула фон дер Ляйен или Макрона в отставку. Этот момент придет обязательно, с учетом того, куда они двигают Европу, но не сегодня и не завтра, скорее всего, послезавтра. С того пути, который избрала для себя нынешняя политическая элита Евросоюза, нет уже никакого другого выхода, кроме как в направлении конфронтации".