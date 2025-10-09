3.69 BYN
"Таблица Менделевой": отставка Лекорню, ошибки Макрона, или как Франция застряла в безвластии
Словом, социальное напряжение во Франции растет. Как и госдолг, который уже превышает 3 трлн евро. На фоне очередного витка нестабильности в стране исполняющая обязанности министра экологических преобразований извинилась перед гражданами за политический "цирк".
Обрубили на корню. Отставка Лекорню и ошибки Макрона. Франция погружается в самый серьезный политический кризис почти за 70 лет. Как власти планируют найти выход? И при чем здесь сливочное масло? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.
Очередной премьер Франции - оревуарнулся. Своеобразная стабильность в Пятой республике заключается в том, что министры постоянно покидают свои места. За неполные два года в кресле главы правительства посидели уже 5 человек.
На фоне серьезного кризиса внутриполитической системы последний из них продержался менее месяца. И если не так давно в Европе высмеивали 50 дней премьерства Лиз Трасс в Великобритании. Тогда символом предельно короткого срока стал срок хранения кочана салата латук. События во Франции этот политический мем затмили. Теперь шутят про сливочное масло, у которого срок хранения дольше, чем пребывание Лекорню на посту. Он был близким соратником президента, а французские СМИ и вовсе называли его "любимчиком" Брижит Макрон. Но, как заявил сам Лекорню, его уход с поста был вызван невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны.
Себастьен Лекорню, покидающий свой пост премьер-министр Франции:
"Я, конечно, допустил несколько ошибок, но если я о чем-то и сожалею по поводу состава правительства, так это о том, что теперь у меня есть твердое убеждение в том, что команда, которой придется взять на себя ответственность в будущем, независимо от того, кто это будет или от выбора президента республики, должна быть команда, полностью оторванная от всех президентских амбиций".
Макрон после новости об отставке премьера бродил в одиночестве по набережной Сены несколько часов. На фоне политической и экономической неопределенности он побил собственный рекорд непопулярности. Рейтинг президента Франции упал до 14 %. Париж критикуют за излишнюю сосредоточенность на внешней политике. Британская Times называет его "хромой уткой". Глава президентской партии больше не понимает решения Макрона. Один из премьеров Франции с приставкой "экс" Эдуар Филлип уже выступил за проведение досрочных выборов. А лидер партии "Национальное объединение" заверила, что проголосует за недоверие любому следующему правительству.
Марин Ле Пен - глава партии "Национальное объединение" (Франция):
"Проблема наших политических лидеров сегодня в том, что они садятся на лошадь не для того, чтобы куда-то ехать, а для родео. Их идея такова: сколько я смогу продержаться, пока лошадь пытается меня сбросить?"
Сейчас у Франции три пути. Роспуск Национального собрания. К слову, за такое решение выступает большинство французов - 60 %. Второй вариант: досрочные президентские выборы. Результаты исследования показывают, что если бы они прошли сейчас, то в первом туре победу одержал бы кандидат от "Национального объединения". И маловероятный сценарий, даже несмотря на растущее разочарование в Макроне среди населения Франции, - уход президента с поста. При этом бюро Национального собрания отклонило предложение об отставке, несмотря на то, что за импичмент выступали более сотни депутатов.
Что будет дальше? Прогноз мировых СМИ. New York Times отмечает: головокружительный темп французской политики в течение последней недели и серьезные разногласия между партиями Франции - особенно насчет судьбы пенсионной реформы страны 2023 года - ясно дали понять, что проблемы еще впереди.
Figaro сообщает, что "в танце между Елисейским и Матиньонским дворцами уходящий глава правительства должен был попытаться выработать политическое решение, прежде чем мяч вернется на сторону президента. Тот по-прежнему хочет избежать роспуска парламента и, очевидно, отставки.
Politico бьет тревогу: ситуация во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению ЕС и ухудшению экономической ситуации в еврозоне.
Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):
"Пока еще у оппозиции недостаточно политических ресурсов для того, чтобы отправлять людей уровня Урсула фон дер Ляйен или Макрона в отставку. Этот момент придет обязательно, с учетом того, куда они двигают Европу, но не сегодня и не завтра, скорее всего, послезавтра. С того пути, который избрала для себя нынешняя политическая элита Евросоюза, нет уже никакого другого выхода, кроме как в направлении конфронтации".
Как будет разрешен кризис, пока неясно. Но не исключено, что недовольство французов вновь выплеснется в массовые уличные протесты.