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Таллин готовится к масштабным закупкам дронов
Автор:Редакция news.by
Власти Эстонии не пожалеют денег на защиту от призрачного врага.
Таллин готовится к масштабным закупкам дронов и современных систем для разведки и борьбы с беспилотниками. Также закупят новые БПЛА, в основном малых размеров. Поставки запланированы на 26 - 27 годы.
Напомним, в июне Силы обороны Эстонии приступили к сооружению "балтийской оборонительной линии" на юго-востоке республики. Линия будет состоять из противотанковых рвов и бункеров.