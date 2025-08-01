Власти Эстонии не пожалеют денег на защиту от призрачного врага.

Таллин готовится к масштабным закупкам дронов и современных систем для разведки и борьбы с беспилотниками. Также закупят новые БПЛА, в основном малых размеров. Поставки запланированы на 26 - 27 годы.