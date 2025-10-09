Тайфун "Халон" принес проливные дожди на японские острова к югу от Токио в четверг, 9 октября, сообщает Associated Press.

По данным агентства Kyodo, в ряде районов островной гряды Идзу, находящейся примерно в 280 км от столицы Японии, зафиксировано рекордное количество осадков.

Сотни жителей были вынуждены укрыться в эвакуационных центрах. В префектуре Канагава, на острове Хонсю, один человек погиб во время рыбалки, оказавшись под ударом волн.