Тайфун "Халон" принес проливные дожди на японские острова

Тайфун «Халон» Фото: Associated Press

Тайфун "Халон" принес проливные дожди на японские острова к югу от Токио в четверг, 9 октября, сообщает Associated Press.

Власти призвали население соблюдать осторожность из-за угрозы оползней и возможных наводнений.

По данным агентства Kyodo, в ряде районов островной гряды Идзу, находящейся примерно в 280 км от столицы Японии, зафиксировано рекордное количество осадков.

Сотни жителей были вынуждены укрыться в эвакуационных центрах. В префектуре Канагава, на острове Хонсю, один человек погиб во время рыбалки, оказавшись под ударом волн.

Фото: Associated Press

В мире

непогодаЯпония