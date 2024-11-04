Тайфун "Пепито" обрушился на Филиппины

Филиппины испытывает на прочность очередной шторм. Под удар стихии попала островная провинция Катандуанес. Тайфун "Пепито" обрушился на побережье с силой урагана 5-й категории. Порывы ветра достигали скорости 240 км/ч. Дороги заблокировали упавшие деревья и линии электропередачи. Стихия уносила крыши и разбивала дома. Без электричества осталась вся провинция Катандуанес. Половина из 80 тыс. ее населения укрылась в убежищах.

Позже уровень тайфуна был понижен до 4 категории. Ущерб от него еще предстоит оценить. Это уже 16-й тропический циклон в этом году и 6-й тайфун менее чем за месяц. За 3 недели в стране погибли более 160 человек. Нанесен ущерб инфраструктуре, жилому фонду и сельхозугодьям. Стихия затронула 9 млн человек.