Иран опубликовал список погибших за период протестов. По официальным данным, жертв беспорядков около 3 тыс., но пока установить все личности не удалось. Верховный лидер Ирана назвал протесты попыткой безуспешного госпереворота, организованного спецслужбами США и Израиля. Штаты же усиливают системы ПВО и авиаприсутствие на Ближнем Востоке. Как отметил Президент Сербии Александр Вучич, в течение 48 часов США могут осуществить атаку на Иран. Отвлечь внимание общественности накануне нападения, уверен Александр Вучич, призвана недавняя публикация файлов по делу Эпштейна.