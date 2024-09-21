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Тегеран представил новую дальнобойную ракету и беспилотник
На фоне нарастания напряженности Иран на военном параде представил свое новейшее оружие. Это баллистическая ракета "Джихад" с заявленной дальнобойностью около тысячи километров и беспилотник Shahed, который теперь намного больше и рассчитан на полеты только в один конец, то есть является мощным беспилотником-камикадзе. Иранские официальные лица подчеркивают - страна намерена укреплять и дальше свой военный потенциал, а ракетная мощь нужна республике сугубо в целях обороны.
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