3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
"Техника проверена временем" - Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью
На ИННОПРОМ в Минске Казахстан представлен 20 компаниями. На выставке присутствует продукция из таких отраслей как сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, IT-сфера.
Как Казахстан и Беларусь укрепляют промышленное сотрудничество на ИННОПРОМ, рассказал зампредседателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Шынгыс Суюнбаев в "Актуальном интервью".
Шынгыс Суюнбаев поделился, что казахстанские фермеры доверяют белорусской технике: "Она проверена временем и показала свою работоспособность. Также мы сейчас прорабатываем с белорусской стороной вопросы по производству техники в горно-рудной сфере".
Беларусь активно предлагает свои стройматериалы и услуги в строительстве. Шынгыс Суюнбаев отметил, что казахская сторона заинтересована в производстве стройматериалов на территории своей страны.
Оценивая сотрудничество в области промышленности между Казахстаном и Беларусью, зампредседателя Комитета промышленности подчеркнул, что есть интерес в локализации и в этом вопросе есть успехи, так как белорусы предоставляют технические чертежи, обучают сельхозмашиностроению и железнодорожному машиностроению.