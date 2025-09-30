"Техника проверена временем" - Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed5b684-a70c-4435-a23b-752c2717a7a1/conversions/4907b5df-e233-4809-ade2-8b5889658b37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed5b684-a70c-4435-a23b-752c2717a7a1/conversions/4907b5df-e233-4809-ade2-8b5889658b37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed5b684-a70c-4435-a23b-752c2717a7a1/conversions/4907b5df-e233-4809-ade2-8b5889658b37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ed5b684-a70c-4435-a23b-752c2717a7a1/conversions/4907b5df-e233-4809-ade2-8b5889658b37-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

На ИННОПРОМ в Минске Казахстан представлен 20 компаниями. На выставке присутствует продукция из таких отраслей как сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, IT-сфера.

Как Казахстан и Беларусь укрепляют промышленное сотрудничество на ИННОПРОМ, рассказал зампредседателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Шынгыс Суюнбаев в "Актуальном интервью".

Шынгыс Суюнбаев поделился, что казахстанские фермеры доверяют белорусской технике: "Она проверена временем и показала свою работоспособность. Также мы сейчас прорабатываем с белорусской стороной вопросы по производству техники в горно-рудной сфере".

Беларусь активно предлагает свои стройматериалы и услуги в строительстве. Шынгыс Суюнбаев отметил, что казахская сторона заинтересована в производстве стройматериалов на территории своей страны.