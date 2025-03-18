Телефонный разговор президентов Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - CNN

Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел "очень хорошо", пишет РИА Новости.

"Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо", - говорится в публикации телеканала.

Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17:00 мск.