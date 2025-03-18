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Телефонный разговор президентов Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - CNN
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Телефонный разговор президентов Путина и Трампа прошел "очень хорошо" - CNNnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/923b5715-26d1-4f38-a345-1a82dd42ed72/conversions/11bc7dbd-90e7-49bf-9edb-566792304e57-xl-___webp_1920.webp 1920w
Телеканал CNN со ссылкой на российский источник сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел "очень хорошо", пишет РИА Новости.
"Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо", - говорится в публикации телеканала.
Ранее помощник главы Белого дома и заместитель главы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок Путина и Трампа начался в 17:00 мск.
Фото Администрации Президента России