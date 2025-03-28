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Тележинский: Новосибирский троллейбусный парк почти на 100 % состоит из белорусской техники
В Новосибирске большим спросом пользуется белорусская техника, включая трактора, комбайны и трамваи.
О развитии сотрудничества Беларуси и Новосибирска рассказал советник Посольства Беларуси в России в Новосибирске Сергей Тележинский в "Актуальном интервью".
"Новосибирск - один из эталонных городов, который имеет троллейбусный парк почти на 100 % белорусский. За последние 2 года было закуплено 250 троллейбусов из машинокомплектов МАЗ с автономным ходом", - рассказал Сергей Тележинский.
Советник Посольства подчеркнул, что в планах обновить троллейбусный парк и сделать его на 100 % белорусским.
"Совместно с Белкомунмашем создано совместное предприятие по модернизации трамваев. На сегодняшний день с 2017 года модернизацию прошли порядка 70 трамваев. Обновление парка пассажирской техники проходит, как мы и планировали", - сказал Сергей Тележинский.
Также он рассказал, что велись переговоры по закупке электробусов, однако на данном этапе их заменяют троллейбусы с автономным ходом. При этом Советник Посольства отметил, что в дальнейшем может быть запланирован отдельный маршрут именно с электробусами.