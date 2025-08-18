"Первый информационный" вместе с мировыми СМИ пристально следит за предстоящими переговорами в Америке. СМИ о встрече в Белом доме пестрят заголовками.

Издание Politico назвало европейских политиков, которые приехали в Белый дом, группой поддержки.

Daily Mail подчеркивает, что Зеленский уже бросил вызов хозяину Белого дома, отвергнув предложения по разрешению конфликта. Речь о признании Крыма, территориальных уступках и отказ от членства в НАТО.

CNN в предвкушении повторения публичной порки Зеленского. И очень активно прослеживаются опасения европейских лидеров относительно отстранения Трампа от конфликта в Украине.

Британская Guardian отмечает - приезд такого количества европейских лидеров в Вашингтон - это очевидный признак паники. Все они отложили дела и перекроили рабочие графики, между тем, и у Стармера, и у Мерца, и у остальных есть целый комплекс внутриполитических проблем, которые требуют неотложного решения. Именно это и позволяет назвать их состояние паникой. В ней они находятся с пятницы, когда прошли в высшей степени продуктивные переговоры между Путиным и Трампом на Аляске.