The Guardian: Прибытие стольких европейских лидеров в Вашингтон - это признак паники
"Первый информационный" вместе с мировыми СМИ пристально следит за предстоящими переговорами в Америке. СМИ о встрече в Белом доме пестрят заголовками.
Издание Politico назвало европейских политиков, которые приехали в Белый дом, группой поддержки.
Daily Mail подчеркивает, что Зеленский уже бросил вызов хозяину Белого дома, отвергнув предложения по разрешению конфликта. Речь о признании Крыма, территориальных уступках и отказ от членства в НАТО.
CNN в предвкушении повторения публичной порки Зеленского. И очень активно прослеживаются опасения европейских лидеров относительно отстранения Трампа от конфликта в Украине.
Британская Guardian отмечает - приезд такого количества европейских лидеров в Вашингтон - это очевидный признак паники. Все они отложили дела и перекроили рабочие графики, между тем, и у Стармера, и у Мерца, и у остальных есть целый комплекс внутриполитических проблем, которые требуют неотложного решения. Именно это и позволяет назвать их состояние паникой. В ней они находятся с пятницы, когда прошли в высшей степени продуктивные переговоры между Путиным и Трампом на Аляске.
Издание Axios пишет, что план урегулирования украинского конфликта, подготовленный Трампом, становится все очевиднее. Он состоит из трех этапов. Первый уже позади - американский президент встретился с Путиным и достиг взаимопонимания. Далее встреча с Зеленским - принуждение согласиться с рядом мер, которые считают необходимыми как Трамп, так и Путин. Наконец, трехсторонняя встреча. При этом в качестве своеобразного подарка Зеленскому Белый дом намерен предложить размещение в Украине американских войск.