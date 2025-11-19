3.66 BYN
The New York Times: Трамп одобрил план ЦРУ по тайным операциям в Венесуэле
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ по проведению тайных операций в Венесуэле, пишет The New York Times. После переброски авианосца "Форд" в Карибский бассейн президент США санкционировал дополнительные меры давления и подготовку к возможной более масштабной кампании в болеварианской республике.
Характер секретных операций пока неизвестен. Как утверждает издание, рассматриваются саботаж, кибератаки и психологические операции.
Официально США заявляют о намерении остановить наркотрафик. При этом Трамп допускает прямые переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.