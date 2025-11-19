3.66 BYN
The Telegraph: В НАТО заявили о нехватке тротила
Автор:Редакция news.by
Страны НАТО столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ, что затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине.
Как пишет The Daily Telegraph, последний в ЕС крупный завод по производству тротила расположен на севере Польши. Однако около 90 % производимого на нем взрывчатого вещества экспортируется в США.
А Штаты в свою очередь оказывают первостепенную помощь Израилю. Именно поставки Тель-Авиву и привели к острому дефициту.
Как итог, такая цепочка затруднила способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами, что вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы.