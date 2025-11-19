Смотреть онлайнПрограмма ТВ
The Telegraph: В НАТО заявили о нехватке тротила

Страны НАТО столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ, что затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине.

Как пишет The Daily Telegraph, последний в ЕС крупный завод по производству тротила расположен на севере Польши. Однако около 90 % производимого на нем взрывчатого вещества экспортируется в США.

А Штаты в свою очередь оказывают первостепенную помощь Израилю. Именно поставки Тель-Авиву и привели к острому дефициту.

Как итог, такая цепочка затруднила способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами, что вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы.

Разделы:

В мире

Теги:

ЕвропаУкраинаСШАНАТО