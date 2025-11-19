3.66 BYN
The Telegraph: Зеленский теряет контакт с реальностью
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский теряет контакт с реальностью, а его поведение говорит об отчаянии, пишет британская газета The Telegraph.
Последние договоренности главы киевского режима издание называет примером магического мышления. Речь о намерении приобрести в будущем 100 истребителей Rafale и около 150 самолетов Gripen, которые Украина не может себе позволить.
Такие сделки не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис в Киеве, говорится в статье. Сторонники Украины, пишет издание, должны опасаться за ее будущее.
Война входит в критическую фазу, уровень дезертирства растет, международные фонды иссякают, российские силы продвигаются вперед, а от политического авторитета Зеленского остались руины.