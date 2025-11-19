Владимир Зеленский теряет контакт с реальностью, а его поведение говорит об отчаянии, пишет британская газета The Telegraph.

Последние договоренности главы киевского режима издание называет примером магического мышления. Речь о намерении приобрести в будущем 100 истребителей Rafale и около 150 самолетов Gripen, которые Украина не может себе позволить.

Такие сделки не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис в Киеве, говорится в статье. Сторонники Украины, пишет издание, должны опасаться за ее будущее.