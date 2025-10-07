The Times: Макрон превратился в хромую утку за 2 года до конца каденции

Британское издание The Times объявила Макрона "хромой уткой" за два года до окончания его президентской каденции. Издание указывает, что Франция переживает самый серьезный политический кризис со времен Шарля де Голля, то есть, почти за 60 лет.

Ситуация для Макрона практически безвыходная: любой из предусмотренных конституцией вариантов грозит резким обострением политических и социальных конфликтов.

В прошлый раз в подобной ситуации была проведена реформа, которая создала Пятую республику: парламентская система превратилась в парламентско-президентскую.