От наращивания милитаризма в Польше серьезно страдает система здравоохранения. В отделениях неотложной помощи Варшавы происходит настоящий коллапс.

Пациенты часами ждут приема, некоторые теряют сознание прямо в коридорах. Медики работают на износ, а для работы иностранных сотрудников условия невыгодные.

Как пишет польское издание The Warsaw: "Сейчас в больнице умирают, а не лечат".