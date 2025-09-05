3.70 BYN
The Warsaw: "В больницах Польши умирают, а не лечат"
Автор:Редакция news.by
От наращивания милитаризма в Польше серьезно страдает система здравоохранения. В отделениях неотложной помощи Варшавы происходит настоящий коллапс.
Пациенты часами ждут приема, некоторые теряют сознание прямо в коридорах. Медики работают на износ, а для работы иностранных сотрудников условия невыгодные.
Как пишет польское издание The Warsaw: "Сейчас в больнице умирают, а не лечат".
Причины - хроническое недофинансирование, нехватка персонала и перегрузка системы.