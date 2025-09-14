Франция похожа на "Титаник" с пробитым корпусом - вода хлещет внутрь, экипаж не понимает, что делать, а капитан думает только о собственном спасении. Именно так местные СМИ описывают ситуацию, сложившуюся внутри страны.

Падение уже четвертого правительства за последний год ничуть не удивляет: Борн, Атталь, Барнье и Байру просто не выдержали прессинга. С одной стороны на них давил разъяренный постоянными обманами народ, с другой - ограниченный и вечно интригующий Макрон, равнодушный к судьбе французов. Об очередном политическом кризисе Пятой республики - в рубрике "Полная Европа".

Так бывает, когда интересы коллективного Запада и Украины ставят выше нужд собственного народа, а еще пытаются отобрать национальные праздники. Во Франции разгорелся очередной политический кризис, как следствие - чинопад. Правительство Франсуа Байру не получило поддержки Национального собрания и ушло в отставку. Недоверие выразили 364 депутата. Как отмечают эксперты, так часто, просто как перчатки, премьер-министров не менял ни один президент Пятой республики.

Александр Тернбулл, журналист The Associated Press:

"В основе борьбы лежит государственный долг Франции. Это один из самых высоких показателей в Европе - он равняется 114 % экономики страны. Байру предупредил, что задолженность "топит" нацию, и настаивал на жестком сокращении расходов. Но его послание не было убедительным. Парламент расколот, крайне правые требуют новых выборов, а крайне левые идут еще дальше и призывают самого Макрона уйти в отставку".

Примечательно, что Байру сам решил совершить своеобразное политическое самоуничтожение. Он лично вынес в парламент вопрос о доверии своему кабинету, прекрасно понимая, каков расклад сил среди депутатов и насколько велик риск. Случилось то, что и должно было случиться - правительство пало. Макрон, судя по всему, на благоприятный для Байру результат и не рассчитывал - он планово, но при этом якобы экстренно назначил министра обороны Себастьена Лекорню новым премьером и поручил тому немедленно попытаться убедить разрозненные политические партии страны договориться о бюджете.

Жордан Барделла, глава партии "Национальное объединение" (Франция):

"У следующего премьер-министра нет другого выбора, кроме как порвать с политикой, проводимой в течение последних 8 лет. В другом случае те же причины приведут к таким же последствиям, и по определению это приведет к вотуму недоверия правительству. Нам нужна стабильность, нам нужен бюджет".

Намерений не принимать правительство Лекорню в парламенте даже не скрывают. "Национальное объединение" и левая коалиция, в которой тон задает антимакроновская партия "Непокоренная Франция", объединились на почве отторжения президента и его политики. Именно эти две силы сейчас диктуют волю Елисейскому дворцу. Падение Байру - тому подтверждение.

А Лекорню вряд ли переобуется в воздухе. Он давний сторонник Макрона, что уже минус. Более того, чиновник является ярым адептом выделения помощи Киеву, и именно он настаивает на глобальных тратах во имя милитаризации Франции на сумму около 413 млрд евро.

Себастьен Лекорню, премьер-министр Франции:

"Нам придется измениться в плане работы с оппозиционными партиями. Больше никаких громких речей. Я намерен встречаться с представителями ведущих политических партий, а позже - с другими политическими силами и профсоюзами. Скоро у меня будет возможность обратиться к французскому народу".

Накануне голосования, согласно опросам, у Байру было всего 12 % поддержки. У Макрона был новый антирекорд - 17 % доверия. Один из главных факторов недовольства - финансовые проблемы. Чтобы снизить дефицит бюджета, уже бывший кабинет Байру в сговоре с президентом предлагал сэкономить почти 44 млрд евро, сократив социальные программы и отменив святые выходные - 8 мая и 20 апреля. За такое раньше бы прямиком на гильотину отправили, сейчас же грозят всего лишь импичментом.

Матильда Пано, лидер парламентской фракции партии "Непокоренная Франция":

"Обман народа Макроном становится очевиден. Против его политики в интересах богатых и его социальной войны против народа проголосовали две трети депутатов. За него выступает меньшинство как в Национальном собрании, так и в стране в целом. Поэтому перед страной стоит вопрос об уходе президента, который отказывается уважать суверенитет народа".

Что бывает, когда власти не уважают собственных избирателей? Они иногда выходят на улицы, чтобы выразить в протестно-бунтовской форме свое неудовольствие. Обещанная еще задолго до вотума недоверия правительству акция под лозунгом "Заблокировать все" добавляет новых красок жизни страны. В Париже и других городах Франции протестующие перекрывают дороги, строят баррикады. В ответ по всем канонам западной демократии полиция пускает в ход слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты.

Вряд ли происходящее перерастет в настоящую революцию, как это случилось в Непале. Но нынешние французские волнения тоже связаны с интернетом. Движение "Заблокируем все" набрало популярность в социальных сетях и зашифрованных чатах. Как отмечают эксперты, здесь прослеживается связь с "желтыми жилетами": все началось с протестов рабочих, но быстро распространилось среди людей разных политических, региональных, социальных и возрастных групп, возмущенных экономической несправедливостью и неадекватным руководством Макрона.