3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
"Титаник" с пробитым корпусом: почему во Франции быстро сменяются премьеры и что будет с Макроном
Франция похожа на "Титаник" с пробитым корпусом - вода хлещет внутрь, экипаж не понимает, что делать, а капитан думает только о собственном спасении. Именно так местные СМИ описывают ситуацию, сложившуюся внутри страны.
Падение уже четвертого правительства за последний год ничуть не удивляет: Борн, Атталь, Барнье и Байру просто не выдержали прессинга. С одной стороны на них давил разъяренный постоянными обманами народ, с другой - ограниченный и вечно интригующий Макрон, равнодушный к судьбе французов. Об очередном политическом кризисе Пятой республики - в рубрике "Полная Европа".
Так бывает, когда интересы коллективного Запада и Украины ставят выше нужд собственного народа, а еще пытаются отобрать национальные праздники. Во Франции разгорелся очередной политический кризис, как следствие - чинопад. Правительство Франсуа Байру не получило поддержки Национального собрания и ушло в отставку. Недоверие выразили 364 депутата. Как отмечают эксперты, так часто, просто как перчатки, премьер-министров не менял ни один президент Пятой республики.
Александр Тернбулл, журналист The Associated Press:
"В основе борьбы лежит государственный долг Франции. Это один из самых высоких показателей в Европе - он равняется 114 % экономики страны. Байру предупредил, что задолженность "топит" нацию, и настаивал на жестком сокращении расходов. Но его послание не было убедительным. Парламент расколот, крайне правые требуют новых выборов, а крайне левые идут еще дальше и призывают самого Макрона уйти в отставку".
Примечательно, что Байру сам решил совершить своеобразное политическое самоуничтожение. Он лично вынес в парламент вопрос о доверии своему кабинету, прекрасно понимая, каков расклад сил среди депутатов и насколько велик риск. Случилось то, что и должно было случиться - правительство пало. Макрон, судя по всему, на благоприятный для Байру результат и не рассчитывал - он планово, но при этом якобы экстренно назначил министра обороны Себастьена Лекорню новым премьером и поручил тому немедленно попытаться убедить разрозненные политические партии страны договориться о бюджете.
Жордан Барделла, глава партии "Национальное объединение" (Франция):
"У следующего премьер-министра нет другого выбора, кроме как порвать с политикой, проводимой в течение последних 8 лет. В другом случае те же причины приведут к таким же последствиям, и по определению это приведет к вотуму недоверия правительству. Нам нужна стабильность, нам нужен бюджет".
Намерений не принимать правительство Лекорню в парламенте даже не скрывают. "Национальное объединение" и левая коалиция, в которой тон задает антимакроновская партия "Непокоренная Франция", объединились на почве отторжения президента и его политики. Именно эти две силы сейчас диктуют волю Елисейскому дворцу. Падение Байру - тому подтверждение.
А Лекорню вряд ли переобуется в воздухе. Он давний сторонник Макрона, что уже минус. Более того, чиновник является ярым адептом выделения помощи Киеву, и именно он настаивает на глобальных тратах во имя милитаризации Франции на сумму около 413 млрд евро.
Себастьен Лекорню, премьер-министр Франции:
"Нам придется измениться в плане работы с оппозиционными партиями. Больше никаких громких речей. Я намерен встречаться с представителями ведущих политических партий, а позже - с другими политическими силами и профсоюзами. Скоро у меня будет возможность обратиться к французскому народу".
Накануне голосования, согласно опросам, у Байру было всего 12 % поддержки. У Макрона был новый антирекорд - 17 % доверия. Один из главных факторов недовольства - финансовые проблемы. Чтобы снизить дефицит бюджета, уже бывший кабинет Байру в сговоре с президентом предлагал сэкономить почти 44 млрд евро, сократив социальные программы и отменив святые выходные - 8 мая и 20 апреля. За такое раньше бы прямиком на гильотину отправили, сейчас же грозят всего лишь импичментом.
Матильда Пано, лидер парламентской фракции партии "Непокоренная Франция":
"Обман народа Макроном становится очевиден. Против его политики в интересах богатых и его социальной войны против народа проголосовали две трети депутатов. За него выступает меньшинство как в Национальном собрании, так и в стране в целом. Поэтому перед страной стоит вопрос об уходе президента, который отказывается уважать суверенитет народа".
Что бывает, когда власти не уважают собственных избирателей? Они иногда выходят на улицы, чтобы выразить в протестно-бунтовской форме свое неудовольствие. Обещанная еще задолго до вотума недоверия правительству акция под лозунгом "Заблокировать все" добавляет новых красок жизни страны. В Париже и других городах Франции протестующие перекрывают дороги, строят баррикады. В ответ по всем канонам западной демократии полиция пускает в ход слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты.
Вряд ли происходящее перерастет в настоящую революцию, как это случилось в Непале. Но нынешние французские волнения тоже связаны с интернетом. Движение "Заблокируем все" набрало популярность в социальных сетях и зашифрованных чатах. Как отмечают эксперты, здесь прослеживается связь с "желтыми жилетами": все началось с протестов рабочих, но быстро распространилось среди людей разных политических, региональных, социальных и возрастных групп, возмущенных экономической несправедливостью и неадекватным руководством Макрона.
Основатель Telegram Павел Дуров выкатил пост, где заявил, что гордится своей платформой, которая стала инструментом для начала масштабных протестов против провальной политики президента Франции. По его словам, люди устали от пустого пиара и позерства главы государства, и теперь они нанесут ответный удар.