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Том Круз снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Американский актер Том Круз снова попал в Книгу рекордов Гиннесса после выполнения 16 смертельных прыжков с пылающим парашютом на съемках новой, восьмой части фильма "Миссия невыполнима - Финальная расплата", пишет ТАСС.
"Восьмая, последняя на сегодняшний день часть франшизы "Миссия невыполнима - Финальная расплата" по-настоящему подняла планку - зрелищные трюки Тома на съемках фильмах позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком", - говорится в сообщении на сайте Книги рекордов.
Актер во время съемок спрыгивал с вертолета с пропитанным зажигательной смесью парашютом, который позже воспламенялся, Круз избавлялся от него, открывал запасной парашют и успешно приземлялся. "Ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков", - отметили в Книге рекордов.
Том Круз известен тем, что стремится самостоятельно выполнять как можно больше трюков на киносъемках, утверждая, что это делает его фильмы более аутентичными. Чаще всего актер делает это на съемках лент франшизы "Миссия невыполнима", последняя из которых вышла в прокат в США в конце мая. Крузу также принадлежит другой титул в Книге рекордов Гиннесса - участие в самой длительной серии фильмов, собиравших более 100 млн долларов в прокате.