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Американский актер Том Круз снова попал в Книгу рекордов Гиннесса после выполнения 16 смертельных прыжков с пылающим парашютом на съемках новой, восьмой части фильма "Миссия невыполнима - Финальная расплата", пишет ТАСС.

"Восьмая, последняя на сегодняшний день часть франшизы "Миссия невыполнима - Финальная расплата" по-настоящему подняла планку - зрелищные трюки Тома на съемках фильмах позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком", - говорится в сообщении на сайте Книги рекордов.

Актер во время съемок спрыгивал с вертолета с пропитанным зажигательной смесью парашютом, который позже воспламенялся, Круз избавлялся от него, открывал запасной парашют и успешно приземлялся. "Ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков", - отметили в Книге рекордов.