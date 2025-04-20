Трагедия в Индии. В Нью-Дели обрушился дом, под обломками оказались десятки человек

Трагедия в Индии: в столице страны рухнуло жилое здание, под обломками оказались десятки человек. Число жертв к настоящему моменту достигло 11.

ЧП произошло в районе, населенном бедняками. Здание, по предварительным данным, было построено с многочисленными нарушениями, поскольку застройщик стремился как можно скорее возвести дом и реализовать квартиры. Спасти из-под завалов удалось не менее 10 человек - они доставлены в больницы.