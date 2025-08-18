Трамп анонсировал еще одно "маленькое обсуждение" после встречи с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп неожиданно анонсировал проведение рабочего совещания в Овальном кабинете после многосторонних переговоров с канцлером Германии, президентом Франции, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и украинским лидером Владимиром Зеленским. Это мероприятие не было включено в официальное расписание главы Соединенных штатов, пишет РИА Новости.

"Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведем еще одно маленькое обсуждение на схожие темы", - сообщил Трамп.

Американский президент добавил, что после этого участники сегодняшних обсуждений "разъедутся по домам".