Трамп анонсировал еще одно "маленькое обсуждение" после встречи с европейскими лидерами
Президент США Дональд Трамп неожиданно анонсировал проведение рабочего совещания в Овальном кабинете после многосторонних переговоров с канцлером Германии, президентом Франции, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и украинским лидером Владимиром Зеленским. Это мероприятие не было включено в официальное расписание главы Соединенных штатов, пишет РИА Новости.
"Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведем еще одно маленькое обсуждение на схожие темы", - сообщил Трамп.
Американский президент добавил, что после этого участники сегодняшних обсуждений "разъедутся по домам".
Согласно распространенной ранее программе, встреча в Восточной комнате Белого дома является последней в графике Трампа. После нее не было запланировано иных мероприятий.