Президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

В материале говорится, что Трамп объявил о начале нового этапа переговоров о прекращении огня в Украине между американской и российской делегациями в заявлении, опубликованном сетью общественного вещания C-Span.