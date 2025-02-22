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Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украине
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Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d426b2-40f6-4378-be5c-4e68e9f05a39/conversions/c02e185f-e8e5-439c-a21d-7bdb0143473c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d426b2-40f6-4378-be5c-4e68e9f05a39/conversions/c02e185f-e8e5-439c-a21d-7bdb0143473c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d426b2-40f6-4378-be5c-4e68e9f05a39/conversions/c02e185f-e8e5-439c-a21d-7bdb0143473c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04d426b2-40f6-4378-be5c-4e68e9f05a39/conversions/c02e185f-e8e5-439c-a21d-7bdb0143473c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
В материале говорится, что Трамп объявил о начале нового этапа переговоров о прекращении огня в Украине между американской и российской делегациями в заявлении, опубликованном сетью общественного вещания C-Span.
По словам американского президента, переговоры пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля.
18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая встреча делегаций России и США.
Фото ТАСС