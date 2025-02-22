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Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украине

Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

В материале говорится, что Трамп объявил о начале нового этапа переговоров о прекращении огня в Украине между американской и российской делегациями в заявлении, опубликованном сетью общественного вещания C-Span.

По словам американского президента, переговоры пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая встреча делегаций России и США.

Фото ТАСС

переговорыТрамп