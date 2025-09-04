3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Трамп: Европа должна прекратить покупать российскую нефть
Автор:Редакция news.by
Трамп: Европа должна прекратить покупать российскую нефтьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45e0804d-125b-47a4-be4d-56c7546a35f7/conversions/997b65f8-d9b4-4d1b-9939-7609a9ef5a93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45e0804d-125b-47a4-be4d-56c7546a35f7/conversions/997b65f8-d9b4-4d1b-9939-7609a9ef5a93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45e0804d-125b-47a4-be4d-56c7546a35f7/conversions/997b65f8-d9b4-4d1b-9939-7609a9ef5a93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45e0804d-125b-47a4-be4d-56c7546a35f7/conversions/997b65f8-d9b4-4d1b-9939-7609a9ef5a93-xl-___webp_1920.webp 1920w
В ходе телефонного разговора с участниками встречи "коалиции желающих" президент США Дональд Трамп предложил европейским странам отказаться от покупки нефти у России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.
Как отметил представитель Белого дома, на которого ссылается агентство, Трамп в разговоре "подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть".
По словам представителя, Россия за один год получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в Евросоюз.
4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", на которой, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины.