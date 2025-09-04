Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп: Европа должна прекратить покупать российскую нефть

В ходе телефонного разговора с участниками встречи "коалиции желающих" президент США Дональд Трамп предложил европейским странам отказаться от покупки нефти у России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

Как отметил представитель Белого дома, на которого ссылается агентство, Трамп в разговоре "подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть".

По словам представителя, Россия за один год получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в Евросоюз.

4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", на которой, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины.

