Дональд Трамп готовит новый удар по американской экономике и мировой торговле - он собрался ввести налог на заход торговых судов в порты США ради "возрождения американского судостроения", давно и с треском проигравшего конкуренцию китайским верфям. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Американская администрация намерена объявить новые правила до пасхальных каникул. Их цели - ограничить китайское доминирование на море и заставить торговый флот размещать заказы на американских верфях. А заодно собрать дополнительные доходы в американский бюджет.

По информации вещательной корпорации, на этот раз администрация президента США перед введением новых мер решила посоветоваться с представителями бизнеса, чтобы не вышло, как с импортными тарифами, которые пришлось отменять через 13 часов после вступления в силу. Однако судовладельцы и перевозчики скептически оценивают реалистичность этих планов. Китайские суда никуда не исчезнут, их станет только больше. А американские верфи строят всего по паре судов в год, так как в этой отрасли наблюдается нехватка технологий, квалифицированных кадров и мореходов.

По словам Трампа, безопасность США находится под угрозой, потому что американские верфи пришли в упадок, а моряков в стране почти не осталось. В своем указе от 10 апреля американский лидер отметил, что "и наши союзники, и наши стратегические соперники строят суда в разы дешевле, чем США". Трамп собирается возродить судостроение и морскую отрасль в целом "для обеспечения национальной безопасности и экономического процветания".

Под стратегическим соперником Трамп подразумевает Китай. Там строится 74% судов в мире, тогда как в Америке - лишь 0,2%. Китай производит 96% контейнеров, на которые приходится две трети всех морских перевозок, обеспечивающих, в свою очередь, 90% всей мировой торговли товарами. В то время как, согласно данным Белого дома, доля Соединенных Штатов на рынке контейнеров - ноль процентов.

Для исправления ситуации было подготовлено предложение: ввести сборы с судов, заходящих в американские порты. Причем платить должны будут все, кто имеет отношение к Китаю. Не только китайские перевозчики, но и все судоходные компании, в чьем флоте есть китайские суда или они размещают заказы на китайских верфях. По расчетам судовладельцев, размер сбора угрожал превысить в некоторых случаях $3 млн за одну разгрузку в порту. Они отмечают, что Трамп бьется с мельницами. Китай на море он не победит, а от запретов пострадает прежде всего Америка.

По мнению ведущей отраслевой группы Bimco, "американское судостроение давно неконкурентоспособно". А экспорт сжиженного газа, на который ставит Дональд Трамп в энергетической стратегии, и вовсе окажется невозможен, так как в мире нет ни одного газовоза под американским флагом, построенного в Соединенных Штатах, и ни одного заказа на подобное судно никто в США не размещал.

Bimco также отмечает, что еще одна инициатива - обязать судоходные компании перевозить не менее 20% американского экспорта на судах, построенных в Соединенных Штатах, под флагом США - вообще не выдерживает никакой критики.