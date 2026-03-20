3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Трамп: Израиль прекратит войну с Ираном, когда этого захотят США
Иран наращивает интенсивность ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре противника. Перегруженность системы ПВО Израиля привела к тому, что все большее число ракетных ударов отразить не удается: появилась информация о прилетах в Тель-Авиве и даже Иерусалиме, где обломки ракеты рухнули неподалеку от храма Гроба Господня.
Минувшей ночью Иран успешно атаковал сразу две американские военные базы - "Виктория" в Ираке и "Салам" в Кувейте. Продолжают гореть энергетические объекты в Катаре и Саудовской Аравии, а в Дубае был поражен дроном отель.
Американский лидер Дональд Трамп изложил свое понимание текущего состояния конфликта на Ближнем Востоке: "Нам не нужен Ормузский пролив, в какой-то момент он откроется сам собой. НАТО не хватило смелости помочь нам в вопросе с Ираном. Было бы неплохо, если бы Китай вмешался в ситуацию в Ормузском проливе. Израиль будет готов прекратить войну с Ираном, как только этого захотят США. Я думаю, мы победили. У нас неограниченный запас боеприпасов и много солдат. Мы можем вести диалог с Ираном, но я не хочу перемирия!"
Также он отметил, что переговоры по украинскому урегулированию происходят почти ежедневно, и операция против Ирана никак на них не влияет.
Конфликт все более заметно отражается на состоянии мировых энергетических рынков. На выходные биржи ушли в момент, когда котировки нефти сорта Brent достигли 110 долларов за баррель. 1 тыс. кубометров газа стоит более 700 долларов - рост за три недели составил почти 90 %.
Развитие ситуации не дает поводов для оптимизма. Всемирная организация по контролю за энергетикой рекомендовала водителям планеты адаптироваться к дефициту и ценам: снижать скорость на автомагистралях, переходить на удаленную работу, планировать совместные, а не индивидуальные поездки.
Участники войны ищут способ смягчить кризис и при этом немного заработать. Стало известно, что иранская сторона взимает за проход через Ормузский пролив и гарантии безопасности по 2 млн долларов с танкера.
Фото РИА Новости