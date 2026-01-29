Трамп хочет продолжить переговоры с Ираном и требует выполнения условий

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном. По словам главы Белого дома, он хочет убедить Тегеран отказаться от ядерного оружия.

Он также отметил, что передал иранской стороне свои требования и ожидает реакции. Трамп выразил надежду, что Штатам не придется применять силу против исламской республики. Но в то же время напомнил: вооруженные силы США находятся в полной боевой готовности.

К слову, американское военное присутствие на Ближнем Востоке все еще наращивается. По данным СМИ, в регион Персидского залива уже прибыл шестой эсминец ВМС США. В целом в ближневосточной акватории теперь находятся один авианосец, шесть эсминцев и три корабля прибрежной зоны.