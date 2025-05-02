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Трамп хочет уменьшить бюджетные программы на 163 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп планирует сократить государственные программы на сумму не менее 163 млрд долларов. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на газету "Известия" и на The Wall Street Journal (WSJ).
По словам представителей администрации, под сокращения попадут не связанные с обороной программы. В своем бюджетном проекте на 2026 финансовый год Трамп предложит сократить программы по охране окружающей среды, возобновляемым источникам энергии, образованию и иностранной помощи.
По данным издания, предложение по бюджету Белый дом планирует опубликовать 2 мая.
Как сообщается, 30 апреля Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные Департаментом эффективности правительства (DOGE) решения под управлением миллиардера Илона Маска. Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов.
Фото: РИА Новости