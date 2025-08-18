Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп: Мы не говорим о мире на два года, после чего снова окажемся в этом беспорядке

Изображение
Фото ТАСС

В Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы убедимся, что если наступит мир, то этот мир сохранится надолго", - заявил Трамп.

"Мы не говорим о мире на два года, после чего мы снова окажемся в этом беспорядке", - отметил он.

Дональд Трамп добавил, что прекращение огня маловероятно.

Дональд Трамп