Трамп намерен встретиться с Зеленским 23 сентября

Американский лидер Дональд Трамп 23 сентября проведет встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт и ТАСС.

По ее словам, американский лидер 23 сентября проведет серию двусторонних встреч, в том числе с Зеленским.

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сообщила Ливитт.