Трамп намерен встретиться с Зеленским 23 сентября
Автор:Редакция news.by
Американский лидер Дональд Трамп 23 сентября проведет встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт и ТАСС.
По ее словам, американский лидер 23 сентября проведет серию двусторонних встреч, в том числе с Зеленским.
"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сообщила Ливитт.
Пресс-секретарь добавила, что позже в этот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Индонезии, Пакистана, Египта и Иордании.