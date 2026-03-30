Трамп намерен завершить войну с Ираном до 6 апреля

США заинтересованы в том, чтобы арабские государства погасили расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома. Кэролайн Левитт также сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

Причем, как информирует Wall Street Journal, хозяин Белого дома готов на нее даже, если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства.

Американский лидер, указывает издание, нацелен на решение главных задач - подавить иранские ВМС и уничтожить запасы ракет, после чего планирует свернуть боевые действия и добиваться от Тегерана возобновления судоходства дипломатическими методами. А в случае провала дипломатии США будут оказывать давление на Европу и страны Персидского залива, чтобы те возглавили усилия по открытию пролива.