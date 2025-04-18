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Трамп назвал условие для выхода США из переговоров по Украине
Возглавляемая президентом США Дональдом Трампом администрация оставит попытки мирного урегулирования конфликта в Украине, если одна из сторон осложнит процесс. Об этом завил хозяин Белого дома, сообщает ТАСС.
Говоря о переговорах по Украине, Трамп отметил, что США могут выйти из этого процесса.
"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: "Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал он журналистам в Белом доме.