Трамп недоволен и хочет наказать Испанию пошлинами

Трамп рассматривает возможность введения в отношении Испании пошлин из-за отказа страны увеличивать расходы на армию. От Мадрида Вашингтон требует 5-процентных трат на вооружение. И в качестве наказания за неисполнение плана может принять односторонние экономические меры.



Ранее (на встрече со своим финским коллегой) Трамп и вовсе предложил выгнать Испанию из НАТО. Премьер страны отмечает, что Мадрид не станет увеличивать военные расходы, поскольку не видит для себя рисков возникновения какой-либо угрозы.