Трамп о ситуации с БПЛА в Польше: "Начинается"

Американский лидер Дональд Трамп задался вопросом о ситуации с беспилотниками в Польше, сообщает ТАСС.

"Что там происходит с Россией, нарушающей беспилотниками воздушное пространство Польши? Начинается", - написал он в Truth Social.

Ранее НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников альянса в связи с нарушением БПЛА польского воздушного пространства в ночь с 9 на 10 сентября.

