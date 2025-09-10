3.66 BYN
Трамп о ситуации с БПЛА в Польше: "Начинается"
Автор:Редакция news.by
Американский лидер Дональд Трамп задался вопросом о ситуации с беспилотниками в Польше, сообщает ТАСС.
"Что там происходит с Россией, нарушающей беспилотниками воздушное пространство Польши? Начинается", - написал он в Truth Social.
Ранее НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников альянса в связи с нарушением БПЛА польского воздушного пространства в ночь с 9 на 10 сентября.