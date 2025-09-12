Трамп обозначил свою позицию в ситуации с дронами в Польше - Сикорский с ним не согласен

Министр иностранных дел польского режима заявил, что не согласен с президентом США в том, что инцидент с дронами был ошибкой.



При этом Дональд Трамп в интервью Fox News четко обозначил, что не будет никого защищать в ситуации с беспилотниками в Польше, и считает, что они не должны были находиться рядом с польской территорией.