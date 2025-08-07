Трамп официально выдвинут на Нобелевскую премию мира

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b07fa490-4ef6-4080-9834-aec7c377f68b/conversions/0c32691c-007f-43e3-95ea-bbf99b5bf5fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b07fa490-4ef6-4080-9834-aec7c377f68b/conversions/0c32691c-007f-43e3-95ea-bbf99b5bf5fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b07fa490-4ef6-4080-9834-aec7c377f68b/conversions/0c32691c-007f-43e3-95ea-bbf99b5bf5fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b07fa490-4ef6-4080-9834-aec7c377f68b/conversions/0c32691c-007f-43e3-95ea-bbf99b5bf5fb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет. Об этом сообщает ТАСС.

"Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - приводит текст письма Камбоджийское агентство печати.

Как отметил премьер Камбоджи, своевременное вмешательство американского президента "предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами".

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. До этого главу Белого дома номинировали в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. Она предлагала наградить Трампа за помощь в подписании Авраамовых соглашений - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении этих соглашений.