Трамп официально выдвинут на Нобелевскую премию мира
Фото ТАСС

Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет. Об этом сообщает ТАСС.

"Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - приводит текст письма Камбоджийское агентство печати.

Как отметил премьер Камбоджи, своевременное вмешательство американского президента "предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами".

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. До этого главу Белого дома номинировали в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. Она предлагала наградить Трампа за помощь в подписании Авраамовых соглашений - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении этих соглашений.

О номинации Трампа также заявлял член Палаты представителей Конгресса США (республиканец от штата Джорджия) Бадди Картер - в знак признания исторической роли президента США в установлении перемирия между Израилем и Ираном. Номинацию поддержал постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Письмо в Нобелевский комитет о номинировании Трампа на премию мира направил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

